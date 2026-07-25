Саудовская Аравия: в сообщениях СМИ сообщалось, что ранним утром по местному времени на саудовском нефтеперерабатывающем заводе ARAMCO в промышленном городе Джизан вспыхнул крупный пожар после ракетных обстрелов хуситов.
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