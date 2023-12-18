Коммунальная авария в Невьянске оставила без воды и тепла 14 тысяч человек

Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла после аварии на Романовском водозаборе. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате аварийного отключения в воскресенье, 17 декабря, вышли из строя три насоса.
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