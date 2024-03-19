Татьяна Тарасова: «Хочу, чтобы Ягудин как можно дольше радовал зрителей выступлениями. Когда он участвует, всегда поднимает планку очень высоко»

Олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити-2002 вчера исполнилось 44 года. «Хочу, чтобы он был здоров. Он сделал две операции на колене, хочу, чтобы колени его держали, чтобы он как можно дольше мог радовать своих любимых зрителей своими выступлениями.