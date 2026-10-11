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Сильный пожар на промышленном предприятии под Киевом: видео с места происшествия

Под Киевом на промышленном предприятии начался сильный пожар, что подтверждается видеоматериалами, опубликованными в социальных сетях и СМИ.

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