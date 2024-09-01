Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Санкт-Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России (ВС РФ).
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