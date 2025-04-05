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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Темпа хватало для топ-10 квалификации, просто не собрал все воедино»

Юки Цунода завершил квалификацию к домашнему Гран-при Японии на 15-й строчке. «Темпа хватало для попадания в третий сегмент, я просто не собрал все воедино.

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