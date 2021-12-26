Как крымчане планируют отмечать Новый год - опрос

Мы решили выяснить, как крымчане планируют отмечать Новый год. 12 ЖЕЛАНИЙ Наталья Буженинова, начальник департамента труда и соцзащиты населения Джанкойского района: – Собираемся всей семьёй за праздничным столом: мы с мужем и наши взрослые сыновья.