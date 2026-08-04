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В Петербурге помогут компаниям, осуществляющим международные перевозки

В Петербурге помогут компаниям, осуществляющим международные перевозки

В Петербурге в рамках сотрудничества двух комитетов и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) окажут поддержку отечественным транспортным компаниям, выполняющим перевозки между странами.

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