В Петербурге помогут компаниям, осуществляющим международные перевозки

В Петербурге в рамках сотрудничества двух комитетов и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) окажут поддержку отечественным транспортным компаниям, выполняющим перевозки между странами.
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