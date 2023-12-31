Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с Новым 2024 годом и наступающим Рождеством (видео)

<p align="center"> <b><span style="color: #003d90;">Дорогие жители Ивановской области!</span></b> </p> <p> Новогодние и Рождественские дни всегда создают особую атмосферу, приносят с собой самые светлые чувства и настроение.
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