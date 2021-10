«Без достаточного количества витамина D организм усваивает только примерно от 10 до 15% потребляемого кальция, поэтому эти два питательных вещества являются ключевыми для поддержания минеральной плотности костей после 50», - рассказала порталу Eat this! Not That! Эми Гудсон, магистр медицины, доктора медицинских наук, автор книги «Спорт» .