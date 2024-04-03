Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

АндрейБорков

Как говорил В.И. Ленин - КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТВ НАС! Прав был Вождь, ой как прав. А киргизы забыли, чему их отцов и дедов учили на занятиях по марксистско-ленинской подготовке и истории КПСС. Напрасно забыли, вспоминать придется с болью и страданиями, но придется. Как говорил персонаж "Белого солнца пустыни" Абдула - КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЕСТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ ДОБРО И ЗЛО, КИНЖАЛ ХОРОШ ДЛЯ ТОГО У КОГО ОН ЕСТЬ И ПЛОХО ТОМУ, У КОГО ОН НЕ ОКАЖЕТСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ! И это киргизы забыли, а зря.