8 января чествуют икону Божией Матери «Блаженное Чрево»: история, в чем помогает, молитва Юлиана СкимКаждый год 8 января православные христиане с особым почтением отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери «Блаженное Чрево».
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