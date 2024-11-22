Неделя до катастрофы: ВСУ рискует оказаться в огромном котле на Кураховском направлении Юлия СоколоваНа Кураховском направлении продолжается активное наступление российских войск, в результате которого противник испытывает серьезные трудности в организации обороны и отступления.
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