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Неделя до катастрофы: ВСУ рискует оказаться в огромном котле на Кураховском направлении

Неделя до катастрофы: ВСУ рискует оказаться в огромном котле на Кураховском направлении

Неделя до катастрофы: ВСУ рискует оказаться в огромном котле на Кураховском направлении Юлия СоколоваНа Кураховском направлении продолжается активное наступление российских войск, в результате которого противник испытывает серьезные трудности в организации обороны и отступления.

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