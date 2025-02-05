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В Гренландии назвали угрозой безопасности устремления Трампа

В Гренландии назвали угрозой безопасности устремления Трампа

Председатель гренландской Демократической партии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что претензии главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединить остров к Соединенным Штатам следует рассматривать как угрозу.

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