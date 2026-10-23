В Липецке 25-летний мужчина, получивший тяжелое ранение при атаке беспилотника 22 октября, пришел в сознание после сложной операции на сердце .
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