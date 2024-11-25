Женщина из Петербурга везла в Новгородскую область шестьдесят пакетиков с наркотиками

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий установили причастность 38-летней жительницы Санкт-Петербурга к распространению на Новгородчине запрещённых веществ.