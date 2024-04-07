Прекращение приема аспирина через 1 месяц после коронарного стентирования значительно снижает риск осложнений, связанных с кровотечением, у пациентов с сердечным приступом

Отмена аспирина через месяц после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска и продолжение приема только тикагрелора безопасно улучшает исходы и снижает количество крупных кровотечений более чем вдвое по сравнению с пациентами, принимающими аспирин и тикагрелор в сочетании (что известно как двойная антиагрегантная терапия), что является текущим стандартом лечения.
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