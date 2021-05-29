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«Реал» подписал Алабу и может позвать Конте, Аллегри сменил Пирло в «Юве», ЦСКА без финала Евролиги, Киркоров исполнит гимн на футболе, «Ахмат» извинился и другие новости

1. «Реал» подписал первого новичка в это межсезонье – и какого! Давид Алаба заключил с «Мадридом» 5-летний контракт и с нетерпением ждет дебюта в культовой белой футболке.

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