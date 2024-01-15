Неизвестный «огненный шар» заметили в небе над японским регионом Канто

В небе над Японией заметили неизвестный «огненный шар». Куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено загадочное явление.
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