Неизвестный «огненный шар» заметили в небе над японским регионом Канто

В небе над Японией заметили неизвестный «огненный шар». Куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено загадочное явление.