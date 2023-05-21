Кризис начался не в США: Бундесвер организовал продажу туалетной бумаги на аукционе

Бундесвер решил провести онлайн-продажу туалетной бумаги в связи с ее чрезмерными запасами. Более 360 картонных коробок весом 3,3 тонны реализуют через торговую площадку.
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