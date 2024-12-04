Наш неистовый шоумен с вашингтонщины, по большому недоразумению избранный 47-м президентом США против воли русского народа и Верховного Главнокомандующего, продолжает эпатировать и фраппировать приличную публику сенсационными заявлениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии