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Эпохальное заявление на арене цирка: найдите другого лоха!

Эпохальное заявление на арене цирка: найдите другого лоха!

Наш неистовый шоумен с вашингтонщины, по большому недоразумению избранный 47-м президентом США против воли русского народа и Верховного Главнокомандующего, продолжает эпатировать и фраппировать приличную публику сенсационными заявлениями.

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