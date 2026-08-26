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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин сообщил о сотрудничестве Москвы с регионами в сфере образования

Сергей Собянин рассказал о передаче регионам лучших практик Москвы в сфере образования. Обучение учителей проводят Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.

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