Бастрыкину представят доклад по делу о смерти ребёнка при родах в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего новорождённый погиб во время родов в роддоме Магнитогорска Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии