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Бастрыкину представят доклад по делу о смерти ребёнка при родах в Магнитогорске

Бастрыкину представят доклад по делу о смерти ребёнка при родах в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, вследствие чего новорождённый погиб во время родов в роддоме Магнитогорска Челябинской области.

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