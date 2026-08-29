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Жители Петербурга жалуются на несанкционированные надписи на фасадах, в том числе с рекламой наркотиков

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы от жителей разных районов города на несанкционированные надписи и граффити на фасадах многоквартирных домов.

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