О новых запретах на использование маткапитала рассказали новосибирцам

12,8 тысяч семей в Новосибирске использовали свой маткапитал для улучшения жилищных условий. Как заявили в отделении СФР по Новосибирской области, покупка, строительство или реконструкция недвижимости – самое популярное направление для расходования средств семейного капитала.
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