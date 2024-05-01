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Агент Найта: «Больше не увидим Корбана в КХЛ, скорее всего. Игрок останется в Европе»

В нынешнем году 33-летний форвард выступал за «Берн» в Швейцарии и набрал 25 (11+14) очков за 41 игру.

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