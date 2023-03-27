Китайцы пришли в ярость из-за ответа НАТО на слова Путина о ядерном оружии: "Двойные стандарты"

Читатели "Гуанча" раскритиковали реакцию западных стран на новость про размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии25 марта стало известно, что Россия готова разместить своё тактическое ядерное оружие на территории союзной Белоруссии.
Читатели "Гуанча" раскритиковали реакцию западных стран на новость про размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии25 марта стало известно, что Россия готова разместить своё тактическое ядерное оружие на территории союзной Белоруссии.
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