Царьград

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  • Sergiy Che
    Что ж тогда ты тут пердишь такой "умный"?? В окопы! Перди там!"Мясорубка" имени...
  • Turanosaurus Rex
    Пидорас он и в Африке пидорас, а этот ещё и чушок грязный..."Сын Чингизхана",...
  • Россиянин
    Это дезинформация скорее всего. Обычно так делается перед наступлением.Пентагон в ярости...

Китайцы пришли в ярость из-за ответа НАТО на слова Путина о ядерном оружии: "Двойные стандарты"

Китайцы пришли в ярость из-за ответа НАТО на слова Путина о ядерном оружии: "Двойные стандарты"

Читатели "Гуанча" раскритиковали реакцию западных стран на новость про размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии25 марта стало известно, что Россия готова разместить своё тактическое ядерное оружие на территории союзной Белоруссии.

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