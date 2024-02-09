Почему отменили назначенную на февраль поездку российского президента в Турцию?

Запланированный на февраль визит президента Владимира Путина в Турцию перенесен. Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что оно пройдет с конца апреля по начало мая, одновременно с избирательными циклами в обеих странах (местные выборы в Турции и президентские выборы в России).
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