Любил собак и уток, но пошел в ВСУ: напавший на Курскую область британский наемник получил 19 лет колонии

Иван Иваныч

Не хотел...любил собак и уток...достоин освобождения...Совсем уже рамсы спутали- он прибыл на территорию России с оружием, стрелял в людей, разрушал, стремился причинить как можно больший вред. И все это делал попросту за деньги. Пытался построить себе хорошую жизнь на беде других людей. Вот такую вот нам утку пытаются втюхать его родственники. Пусть отсидит, а там уже- утки- собаки- хоть зебры полосатые...что хочет пусть любит, раз людей ему не жалко. Не человек он порядочный, а порядочный кусок дерьма!