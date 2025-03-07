БлокнотРУ Британский наемник Джеймс Андерсон, который был захвачен в плен на территории Курской области, получил приговор о 19 годах лишения свободы.
Любил собак и уток, но пошел в ВСУ: напавший на Курскую область британский наемник получил 19 лет колонии
Комментарии
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Иван Иваныч
Не хотел...любил собак и уток...достоин освобождения...Совсем уже рамсы спутали- он прибыл на территорию России с оружием, стрелял в людей, разрушал, стремился причинить как можно больший вред. И все это делал попросту за деньги. Пытался построить себе хорошую жизнь на беде других людей. Вот такую вот нам утку пытаются втюхать его родственники. Пусть отсидит, а там уже- утки- собаки- хоть зебры полосатые...что хочет пусть любит, раз людей ему не жалко. Не человек он порядочный, а порядочный кусок дерьма!
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1 д.
В С
Ну ССУКА ,,, опять колония !!!!!!!!! А 9 грамм где или верёвка с мылом ?!
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22 час.
Л
Леонид -
Наемник заслуживает только петли. Причем публичная казнь с трансляцией на весь мир. А мы как всегда, сейчас срок, потом обменяем, поэтому они и не боятся
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21 час.
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