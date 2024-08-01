В пермской типографии «Звезда» поменяется руководитель

Предыдущий начальник занимал свою должность 15 лет.Сергей Добрынин, который в течение 15 лет занимал должность исполнительного директора Пермского издательско-полиграфического комплекса «Звезда», 1 августа уйдет на пенсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии