Путин сообщил о введении более 30 тысяч санкций против России

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество санкций, наложенных на все остальные страны мира вместе взятые.
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