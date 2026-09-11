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FiNE NEWS

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Путин сообщил о введении более 30 тысяч санкций против России

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество санкций, наложенных на все остальные страны мира вместе взятые.

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