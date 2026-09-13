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Царьград

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Telegram-канал: Русскую блогершу Валентину Хлистун депортируют из США

Telegram-канал: Русскую блогершу Валентину Хлистун депортируют из США

Русская блогерша Валентина Хлистун была задержана и депортирована из США после прилета в Нью-Йорк. Ее допросили, изъяли личные вещи и вернули в Россию с аннулированной визой.

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