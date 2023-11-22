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Словацкий «Липтовски-Микулаш» подписал Лахтинена, приговоренного в Финляндии к 2 годам тюрьмы за изнасилование

24-летний нападающий «Ювяскюля» Севери Лахтинен был приговорен судом к 2 годам тюрьмы за изнасилование.

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