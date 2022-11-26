AFP: Макрон планирует убедить Байдена избежать конкуренции с Евросоюзом

Французский лидер Эммануэль Макрон на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом планирует убедить его избежать конкуренции между компаниями Евросоюза и Соединенных Штатов в свете нового американского закона о борьбе с инфляцией.
Французский лидер Эммануэль Макрон на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом планирует убедить его избежать конкуренции между компаниями Евросоюза и Соединенных Штатов в свете нового американского закона о борьбе с инфляцией.
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