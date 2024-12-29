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Кадыров пошёл против генералов. А теперь к нему приехал Бастрыкин

Кадыров пошёл против генералов. А теперь к нему приехал Бастрыкин

Почему-то никто не объединил эти два события в одно. Нет, здесь не будет причин и следствий. Просто нам хотелось бы показать, что профессионал не станет обращать внимания на политическую полемику в момент, когда нужно работать.

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