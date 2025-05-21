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´В душе я химик´.

´В душе я химик´.

Корреспондент газеты ´Голас Касцюкоўшчыны´ отправился в Костюковичский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, который помимо нашего обслуживает еще три района юго-востока - Хотимский, Краснопольский и Климовичский, чтобы познакомиться поближе с судебным экспертом Анастасией Ушанковой и ее работой.

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