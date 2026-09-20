Почти 45%. ЦИК подвел итоги второго дня выборов в Госдуму

После первого дня голосования общероссийская явка составляла 29,19% По итогам второго дня голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва явка по России составила 44,38%.
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