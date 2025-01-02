Джейсон Момоа вернется в киновселенную DC в роли антигероя Лобо. Актер сыграет в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» (Supergirl: Woman Of Tomorrow), который поставит Крэйг Гиллеспи, уточняет Deadline.
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