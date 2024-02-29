Получите, распишитесь. В Ростове мигрантам массово вручили повестки в военкомат

Им вручили повестки и обязали явиться в районные военкоматы.Правоохранители из ГУ МВД России по Ростовской области периодически проводят рейды по донской столице в поисках иностранцев-нелегалов, нарушителей миграционного законодательства, а также тех, кто уклоняется от обязанности встать на учёт после получения гражданства России.
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