Получите, распишитесь. В Ростове мигрантам массово вручили повестки в военкомат

Им вручили повестки и обязали явиться в районные военкоматы.Правоохранители из ГУ МВД России по Ростовской области периодически проводят рейды по донской столице в поисках иностранцев-нелегалов, нарушителей миграционного законодательства, а также тех, кто уклоняется от обязанности встать на учёт после получения гражданства России.