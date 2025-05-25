В Польше разразился скандал с главой МИД из-за пива

Фотографии встречи в баре министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского и оппозиционного кандидата от ультраконсервативной оппозиционной партии «Конфедерации» вызвали резонанс среди пользователей интернета, 25 мая сообщает интернет-портал NCZAS.
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