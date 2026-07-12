Всему причиной «камера-паук».На ЧМ-2026 произошел очередной судейский скандал. После случая с отменой красной карточки Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала США — Бельгия вопиющий момент произошел в четвертьфинале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии