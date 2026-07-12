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Гол Беллингема не должны были засчитывать? Скандальный момент из матча Англия — Норвегия на ЧМ-2026

Гол Беллингема не должны были засчитывать? Скандальный момент из матча Англия — Норвегия на ЧМ-2026

Всему причиной «камера-паук».На ЧМ-2026 произошел очередной судейский скандал. После случая с отменой красной карточки Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала США — Бельгия вопиющий момент произошел в четвертьфинале.

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