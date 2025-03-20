В Крыму задержали украинскую шпионку, передававшую Киеву данные о военных объектах

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.
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