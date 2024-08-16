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Политика как она есть

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В Греции намерены открыть еще пять центров вакцинации против mpox

В Греции намерены открыть еще пять центров вакцинации против mpox

Греческие органы здравоохранения принимают меры по предотвращению и раннему выявлению случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в связи с тем, что они могут появиться и в Греции.

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