В Греции намерены открыть еще пять центров вакцинации против mpox

Греческие органы здравоохранения принимают меры по предотвращению и раннему выявлению случаев заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) в связи с тем, что они могут появиться и в Греции.
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