СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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  • Светлана Кудрявцева
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  • Eduard
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  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...

Руководитель волонтерского отряда из Свиблова стала призёром городского конкурса

Руководитель волонтерского отряда «Лига добра» центра детского творчества «Свиблово» Екатерина Котова стала дипломантом конкурса за лучшую волонтерскую деятельность в рамках форума «Москва — территория добрых дел».

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