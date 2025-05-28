Руководитель волонтерского отряда из Свиблова стала призёром городского конкурса

Руководитель волонтерского отряда «Лига добра» центра детского творчества «Свиблово» Екатерина Котова стала дипломантом конкурса за лучшую волонтерскую деятельность в рамках форума «Москва — территория добрых дел».
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