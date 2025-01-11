Мишустин вручил премию RT за ролики о спецоперации

Телеканал оценили за вклад в информационную борьбу Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за создание видеороликов о специальной военной операции, передает RT.
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