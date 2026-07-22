FCC может бесплатно открыть спутникам частоты Wi-Fi и Bluetooth

Регулятор предлагает разрешить устройствам без лицензии напрямую связываться со спутниками, что способно изменить рынок спутникового интернета и IoTФедеральная комиссия по связи США (FCC) 6 августа рассмотрит инициативу, которая позволит устройствам, работающим в нелицензируемом диапазоне Part 15, напрямую обмениваться данными со спутниками.