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FCC может бесплатно открыть спутникам частоты Wi-Fi и Bluetooth

FCC может бесплатно открыть спутникам частоты Wi-Fi и Bluetooth

Регулятор предлагает разрешить устройствам без лицензии напрямую связываться со спутниками, что способно изменить рынок спутникового интернета и IoTФедеральная комиссия по связи США (FCC) 6 августа рассмотрит инициативу, которая позволит устройствам, работающим в нелицензируемом диапазоне Part 15, напрямую обмениваться данными со спутниками.

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