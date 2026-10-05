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Семь лет за гуманитарную помощь. В Рижском городском суде огласили приговор 66-летнему немецкому волонтеру Сергею Никитину

Семь лет за гуманитарную помощь. В Рижском городском суде огласили приговор 66-летнему немецкому волонтеру Сергею Никитину

5 октября в Риге городской суд огласил приговор 66-летнему немецкому волонтеру Сергею Никитину, которого обвиняют по ст.

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