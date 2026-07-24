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Калужские новости

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В Малоярославецком районе ищут пропавшего 59-летнего мужчину

В Малоярославецком районе ищут пропавшего 59-летнего мужчину

Пропавший 59-летний Сергей Земченков из села Ильинское последний раз был замечен 16 июляРегиональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 59-летнего Сергея Земченкова из села Ильинское Малоярославецкого МО.

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