В Малоярославецком районе ищут пропавшего 59-летнего мужчину

Пропавший 59-летний Сергей Земченков из села Ильинское последний раз был замечен 16 июляРегиональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 59-летнего Сергея Земченкова из села Ильинское Малоярославецкого МО.
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