Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    в ружье сразу в пехоту дебила"Все-таки Родина"...
  • Валерий Соловьев
    Евреи друг друга тянут.Известный продюсе...
  • Марина Стрижкова
    Пригожин прыщик какой-то. Какой он авторитет? и где, у кого? А Ургант надоел, ну просто ужас как противно даже упомин...Известный продюсе...

Рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа

Рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧАКогда-то знаменитая советская певица Лайма Вайкуле пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИД
Ирина Дунаева
Говно,а не баба.В моё время у нее была кликуха,,череп,,.На советских харчах рожу нажралаДа и лечилось за счёт России.Тьфу на гадину
Ответить
19 час.
Вячеслав
Кроме вас,любителей гнилушек, никчемных писак,это не интересно никому,кто они и где они!!!
Ответить
17 час.
С
Сергей
Автор долбаёб? Кто отправил? Когда отправил?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх