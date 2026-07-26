Армия России освободила Шевченко в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе решительного наступления выбили противника из населенного пункта и создали плацдарм для дальнейшего наступления на Доброполье.
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